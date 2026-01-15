Росіяни атакували Україну 82 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 15 січня Росія атакувала Україну 82 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами інших типів, майже 60 з них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 61 ворожий БпЛА. Влучання 21 дрона зафіксували в 13 місцях, уламки збитих дронів падали ще в трьох.

Напади здійснювалися з Курська, Орла, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського в тимчасово окупованому Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наслідки атак

Дніпропетровщина. Від атаки РФ дронами у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. У Нікополі через атаку понівечені будинки, розповіли в ОВА.

Київ. У Соломʼянському районі внаслідок атаки РФ уламки дрона впали на житловий будинок, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Постраждав 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху.

Львів. Дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері, повідомив мер Андрій Садовий. Вибуховою хвилею зачепило тракториста, його стан нормальний.