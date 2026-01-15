Трамп: Мирну угоду щодо закінчення війни затягує Зеленський, а не Путін

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, затягує можливу мирну угоду. За його словами, Володимир Путін нібито готовий завершити війну, тоді як президент України Володимир Зеленський поводиться обережніше.

Про це Трамп сказав в інтервʼю Reuters.

«Я думаю, що Путін готовий до угоди. А Україна — менш готова», — заявив Трамп. На запитання, чому переговори під егідою США досі не дали результату, він коротко відповів: «Зеленський». Ці слова різко відрізняються від позиції європейських союзників, які вважають, що Москва не зацікавлена в припиненні війни.

Коментарі Трампа свідчать про нове роздратування українським лідером. Відносини між Трампом і Зеленським давно були напруженими, хоча протягом першого року нового президентського терміну США вони дещо потеплішали. Водночас Трамп не раз демонстрував більшу довіру до заяв Путіна.

У грудні Reuters повідомляв, що американська розвідка вважає: Путін не відмовився від планів повного підкорення України. Також у звітах ішлося про ширші амбіції Кремля щодо регіону.

Останні тижні переговори зосереджені на гарантіях безпеки для України після можливого завершення війни. За даними Reuters, американська сторона наполягає, щоб Київ відмовився від частини Донбасу. Українські посадовці беруть участь у переговорах, які з боку США ведуть спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Трамп також припустив, що може зустрітися із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Водночас він зазначив, що жодних чітких планів поки що немає. Чому саме Зеленський, на його думку, гальмує переговори, Трамп не пояснив, сказавши лише, що той «важко доходить до цього рішення».

Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він наголошував, що Конституція України не дає права відмовлятися від українських земель.