У Таїланді будівельний кран упав на потяг: відомо про щонайменше 32 загиблих

У вівторок, 13 січня, на північному сході Таїланду будівельний кран упав на потяг, що рухався з Бангкока до провінції Убонратчатхані. Загинули щонайменше 32 людини, ще 66 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

Кран зірвався під час підйому великого бетонного елемента і впав на вагони потяга. Деякі вагони зійшли з рейок, один загорівся. На борту перебував 171 пасажир, здебільшого школярі та робітники. Серед постраждалих — однорічна дитина та 85-річний чоловік, семеро людей перебувають у критичному стані.

Очевидці розповідають, що падіння крана тривало менше хвилини. Фрагменти бетону летіли на пасажирів, людей підкидало всередині вагонів.

Кран використовували для будівництва надземної залізниці, що мала з’єднати Бангкок із Лаосом. Відповідальна компанія Italian-Thai Development пообіцяла виплатити компенсації родинам загиблих і постраждалим. Державна залізниця Таїланду вже подала на неї позов.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що аварія сталася через недбалість, порушення проєктних норм або неякісні матеріали. Компанія вже раніше фігурувала у справі обвалу хмарочоса в Бангкоку.

За останні сім років у Таїланді трапилося понад 150 подібних аварій на транспортних та будівельних об’єктах через слабкий контроль за безпекою.