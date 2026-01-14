Зеленський: Через надзвичайну ситуацію в енергетиці в частині громад можуть скасувати комендантську годину

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці оголосив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться в дописі у телеграм-каналі президента.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах визначили першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Також президент доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайно холодної погоди. Під час надзвичайної ситуації можуть скасувати комендантську годину для частини міст і громад — там, де це дозволяє безпекова ситуація. Це мають зробити, щоб люди мали більше можливостей користуватися пунктами підтримки, а бізнес — планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

За словами Зеленського, на час надзвичайної ситуації Кабінет міністрів забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Також уряд працює, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

Окрему ситуацію на нараді приділили Києву. У столиці створять штаб з координації ситуації в енергетиці, кількість пунктів незламності мають збільшити, а наявні — перевірити.

Ситуація з енергетикою в Києві

Через російські атаки, а також через сильні морози у столиці вже кілька днів масштабні проблеми з електроенергією, теплом та водопостачанням.

Зараз у столиці тривають екстрені відключення світла. В середньому на 3 години зі світлом припадає до 10 годин без.

Близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення, частині тепло планують повернути до вечора 14 січня.