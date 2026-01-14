Росіяни протягом дня атакували Київ реактивними дронами. ППО знищила усі цілі

Новини

Полковник ГШ / Telegram

У середу, 14 січня, росіяни запустили по Києву 10 реактивних безпілотників. ППО знищила усі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Для знищення дронів застосовували всі доступні засоби ППО, зокрема авіацію. Станом на 17:00 усі десять БпЛА збили у Київській та Чернігівській областях.

Спеціалісти вже вивчають уламки, щоб визначити тип БпЛА та його корисне навантаження.

Телеграм-канал «Полковник ГШ», який моніторить інформацію про повітряні атаки по Україні, опублікував фото одного зі збитих дронів. Це, ймовірно, БпЛА типу «Герань-2», його збили ракетою класу «повітря-повітря».