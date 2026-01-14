Росіяни протягом дня атакували Київ реактивними дронами. ППО знищила усі цілі
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Полковник ГШ / Telegram
У середу, 14 січня, росіяни запустили по Києву 10 реактивних безпілотників. ППО знищила усі цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Для знищення дронів застосовували всі доступні засоби ППО, зокрема авіацію. Станом на 17:00 усі десять БпЛА збили у Київській та Чернігівській областях.
Спеціалісти вже вивчають уламки, щоб визначити тип БпЛА та його корисне навантаження.
Телеграм-канал «Полковник ГШ», який моніторить інформацію про повітряні атаки по Україні, опублікував фото одного зі збитих дронів. Це, ймовірно, БпЛА типу «Герань-2», його збили ракетою класу «повітря-повітря».
- У ніч проти 14 січня Росія випустила по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М»і 113 ударних БпЛА Shahed, «Гербера» та інших типів. Протиповітряна оборона знешкодила одну балістичну ракету і 89 ворожих БпЛА на сході та півночі України. Влучання двох ракет і 24 БпЛА зафіксували в 13 місцях, уламки дронів падали ще в трьох.