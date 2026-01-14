Учня 9 класу, який напав на вчительку та однокласника, доправлять до СІЗО
- Юлія Завадська
Учню 9 класу, який напав на вчительку та однокласника, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Його підозрюють у замаху на вбивство. За даними прокуратури, наразі підліток перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Після медичного огляду його доправлять до СІЗО для подальшого утримання під вартою.
- 12 січня у Києві 14-річний учень 9 класу з ножем напав на 39-річну вчительку та однокласника. За даними слідства, він прийшов до школи, надягнув у вбиральні маску й каску, забіг до класу і поранив вчительку та однокласника. Після цього хлопець зачинився у вбиральні і поранив сам себе. Усіх трьох госпіталізували. Поліція почала розслідування за статтею про замах на вбивство. У телефоні хлопця знайшли листування з російськими спецслужбами. Підліток отримав підозру у вчиненні замаху на життя двох людей.