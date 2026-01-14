Учня 9 класу, який напав на вчительку та однокласника, доправлять до СІЗО

Новини

Учню 9 класу, який напав на вчительку та однокласника, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Його підозрюють у замаху на вбивство. За даними прокуратури, наразі підліток перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Після медичного огляду його доправлять до СІЗО для подальшого утримання під вартою.