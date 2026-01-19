«Київстар» і абоненти зібрали 45 мільйонів гривень на звʼязок для війська. Збір ще триває — як долучитись

Новини

Компанія «Київстар», її абоненти і Фонд «Повернись живим» продовжують збір коштів на зв’язок для військових у межах проєкту «Нам тут жити: Місія 077». Мобільний оператор долучається до ініціативи, виділяючи 20 млн грн благодійної допомоги — вони забезпечать критичні потреби підрозділів чотирьох армійських корпусів.

Ініціатива має на меті забезпечити зв’язком підрозділи чотирьох новостворених корпусів, які обороняють північний кордон. Загальна мета — 77 млн грн. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки генерального медіапартнера збору — 1+1 media.

Станом на початок січня вдалося зібрати вже понад 45 млн грн. З них 20 млн грн — завдяки внескам абонентів «Київстар» через підключення благодійної Суперсили «Допомога ЗСУ+» та SMS-підписки. На ці гроші для військових закупили та передали 1 414 одиниць різноманітного обладнання й комплектуючих, які забезпечують зв’язок.

«Коли бізнес, благодійний фонд і суспільство діють разом, ми здатні робити більше, ніж здається можливим. Внесок кожного допомагає нашим захисникам залишатися на зв’язку, швидко координувати дії та зберігати життя. Дякуємо всім, хто долучається до цієї спільної справи, бо нам тут жити», — коментує СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

Підтримати проєкт «Нам тут жити: Місія 077» можна, задонативши на спецрахунок Фонду та «банку» проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку «Київстар» можуть долучитися в такі способи:

підключити благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ+» — SMS або дзвінок на 88032. І до 50 грн з кожної оплати за тариф буде переказано на збір;

надіслати повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправити будь-яке SMS на номер 88009 — і з мобільного рахунку 10 грн підуть на збір.

Ініціатива «Нам тут жити: Місія 077» стартувала наприкінці жовтня й триватиме до досягнення цільової суми збору.