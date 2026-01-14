Помер народний депутат Олександр Кабанов

Новини

Пресслужба партії «Слуга народу»

У середу, 14 січня, стало відомо про смерть нардепа з фракції «Слуга народу» Олександра Кабанова.

Про це повідомили нардепи Жан Беленюк, Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев. Причину смерті не уточнюють.

Кабанов пішов із життя у віці 52 років. Він був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Кабанов закінчив Запорізький медичний інститут за спеціальністю «лікар-психотерапевт». Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному університеті, також навчався в Московській медичній академії, працював психотерапевтом, тренером і сценаристом «Кварталу 95». У 2019 році він став народним депутатом від «Слуги народу».