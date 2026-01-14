Times: Британія може використати конфісковану нафту з тіньового флоту РФ для підтримки України

Новини

Уряд Великої Британії обговорює ідею використати нафту, вилучену з російських танкерів тіньового флоту, для фінансування допомоги Україні.

Про це The Times повідомили джерела в британській владі.

За словами джерела, це дозволило б не просто блокувати незаконний експорт РФ, але й напряму підтримати Київ. Водночас у британському уряді визнають, що юридичні деталі цього механізму ще не врегулювали.

У вівторок, 13 січня, The Times вже писала, що Британія готується жорсткіше діяти проти російського тіньового флоту. Йшлося, зокрема, про можливі операції спецпідрозділів із захоплення танкерів у морі. Такі дії планують проводити в межах закону про санкції та боротьбу з відмиванням коштів.

Минулого тижня США за участі Британії конфіскували нафтовий танкер Marinera. Судно перевозило російську нафту та підпадало під санкційні обмеження. Цей випадок у Лондоні розглядають як прецедент для подальших дій.

Наразі до Ла-Маншу наближаються два російські танкери — Spring Fortune і Range Vale, які перебувають під санкціями Великої Британії. Обидва судна ходять під фальшивими прапорами та раніше неодноразово змінювали назви й реєстрацію. Британська влада вважає їх частиною мережі з обходу санкцій на експорт нафти.

Окрім цього, британські та натівські структури відстежують ще кілька підозрілих танкерів, які рухаються з Атлантики в бік Європи. Серед них — Vesna, Veronica III та Bertha. Це може свідчити про підготовку нових операцій проти тіньового флоту Росії.

Уряд також розглядає конфіскацію як політичний сигнал Москві. У Лондоні хочуть показати, що санкції — це не лише обмеження на папері, а й реальні дії з наслідками. За задумом, кожен вилучений танкер має робити війну для Росії дорожчою.