У Німеччині двох українців звинувачують у шпигунстві та підготовці диверсій на користь РФ

У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у роботі на російську розвідку та підготовці диверсій. Мова йде про Данила Б. і Владислава Т., яких затримали в Німеччині у травні 2025 року.

Про обвинувачення йдеться на сайті Федеральної прокуратури ФРН.

Прокури стверджують, що наприкінці березня 2025 року підозрювані разом зі спільником Євгеном Б. відправили з Кельна до України пакунки з активованими GPS-трекерами.

Євген Б. теж українець. Його заарештували у Швейцарії у травні 2025 року, а у грудні — екстрадували до Німеччини. Прокуратура очікує, що найближчим часом йому теж висунуть звинувачення.

Прокури стверджують, що завдання чоловікам передала російська спецслужба через посередників у Маріуполі. Вони хотіли вивчити логістику поштових перевезень, щоб у майбутньому надсилати посилки з вибухівкою, які мали загорятися на території Німеччини або на шляху до України і завдавати максимальної шкоди.

Українців звинувачують у шпигунстві, зборі інформації з метою диверсій, змові з метою вчинення підпалу за обтяжувальних обставин на замовлення російських спецслужб.