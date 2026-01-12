ООН: Минулого року в Україні загинуло найбільше цивільних після 2022 року

Новини

Мовенко Сергій / Telegram

2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення в Україні після 2022 року. Загинули 2 514 цивільних, а 12 142 отримали поранення.

Про це йдеться в щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У 2025 кількість убитих та поранених цивільних в Україні зросла на 31% у порівнянні з 2024 роком (2 088 загиблих і 9 138 поранених) та на 70% у порівнянні з 2023 роком (1 974 загиблих і 6 651 поранений).

Переважна кількість жертв, які змогла підтвердити місія ООН, у 2025 році сталася на підконтрольній Україні території через атаки російських військ — (97%: 2 395 загиблих та 11 751 поранений).

63% (9 253 людини) у 2025 році загинули саме у прифронтових районах. 45% (742) цивільних, убитих у прифронтових районах, — люди старше 60 років.

Кількість жертв серед цивільних через атаки дронів малої дальності у 2025 році зросла на 120%: загинули 577 цивільних, а 3 288 отримали поранення. У 2024 році через атаки дронів малої дальності загинули 226 людей та 1 528 отримали поранення.

Далекобійна зброя (ракети та керовані авіаційні бомби) спричинила 35% жертв серед цивільного населення в Україні (682 загиблих та 4 443 поранених). Це на 65% більше ніж у 2024 році (531 загиблий та 2 569 поранених).

Найсмертоноснішим нападом стала атака на Тернопіль 19 листопада — через удар по багатоквартирному будинку загинули 38 мирних жителів, девʼятеро серед них — діти. Поранення отримали щонайменше 99 цивільних, зокрема 17 дітей.