Валерій Залужний не говорить про президентські вибори, але його ім’я звучить дедалі гучніше. Світові медіа про війну 12 січня

Валерій Залужний є найпомітнішою потенційною альтернативою Володимиру Зеленському на тлі розмов про можливі вибори, хоча сам він не веде жодної передвиборчої кампанії, пише The Washington Post. Авторка матеріалу Карла Адам зазначає, що призначення Залужного послом у Великій Британії після звільнення з посади головнокомандувача могло бути спробою відсунути на другий план його політичні амбіції ще до того, як він їх озвучив. Та натомість це убезпечило його від внутрішніх конфліктів у Києві. Хоча експерти з демократії та виборів кажуть, що провести чесні вибори під час війни неможливо, самі «натяки на голосування» і сигнали Зеленського, що він не планує залишатися на посаді після війни, знову привернули увагу до Залужного, йдеться в статті.

Навіть перебуваючи за кордоном, Залужний зберіг звички командира: у своєму посольстві в Лондоні він стежить за прямими трансляціями з поля бою на моніторах, уникає публічної критики Зеленського та наголошує на вірності державі. Карла Адам описує його роботу як активну дипломатичну діяльність і водночас стриману публічну поведінку без політичного піару. Попри неоднозначну оцінку його військових рішень і провал контрнаступу 2023 року, рівень довіри українців до нього залишається високим: за даними IPSOS, 23% респондентів підтримали б Залужного проти 20% за Зеленського, тоді як інші політики, як-от Петро Порошенко та Кирило Буданов, суттєво відстають. Аналітики пояснюють цю підтримку страхом перед майбутнім: «багато українців очікують, що Росія знову нападе», і тому шукають лідера, який знає, як готуватися до нової війни, зазначив політолог Микола Давидюк. Залужний став національним героєм після оборони Києва, модернізував армію за стандартами НАТО і відійшов від радянської моделі командування, пише WP. Авторка статті зазначає, що усунення Залужного від військового командування не призвело до відкритого «непорозуміння» із Зеленським, хоча за зачиненими дверима українські чиновники стверджують, що Залужний перебував під пильним наглядом Андрія Єрмака.

На запитання видання, чи зможе Валерій Залужний колись балотуватися на посаду президента, аналітики пропонують обережні прогнози. Голова Українського форуму Chatham House Орися Луцевич каже, що багато політичних фракцій боротимуться за нього. «Ліберали, консерватори, праві групи — усі вони намагатимуться заманити його до свого табору. Який шлях він обере, незрозуміло». Наразі, за її словами, цей момент ще не настав. «Зараз він думає, — сказала Луцевич. — Але все це поки що відкладається на потім».

Читайте також колонку оглядача Bloomberg Мартіна Івенса про те, що план Кіра Стармера та Емманюеля Макрона направити війська в Україну виглядає слабким через брак реальної сили та грошей у Європі. На думку оглядача, це сталося тому, що США та Європа мають зовсім різні погляди на силу: Америка покладається на військову міць, а Європа вірить лише у верховенство права та міжнародні закони. Проте європейський мир тримається тільки на готовності США застосовувати силу по всьому світу замість них. Тому Вашингтон вважає європейців наївними та невдячними, а Європа сприймає Америку як непередбачуваного велетня. Про це писав ще два десятиліття тому американський військовий аналітик Роберт Каган, спричинивши трансатлантичний фурор своєю статтею, зауважує Івенс

