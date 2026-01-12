WSJ: За два тижні 15 суден, які перевозили підсанкційну нафту, змінили прапори на російський

Новини

Marine Traffic

Лише з початку січня 15 танкерів, які перевозять підсанкційну нафту, змінили свої прапори на російські.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані Lloydʼs List Intelligence.

Головний редактор судноплавного видання Lloydʼs List Річард Мід каже, що за допомогою російського прапора судна тіньового флоту сподіваються захиститися від переслідувань з боку США, які посилили блокаду експорту венесуельської нафти.

«Це, безумовно, може стати точкою зіткнення між Вашингтоном і Москвою», — додає він.

За даними аналітичного агентства S&P Global Market Intelligence, ще 25 танкерів змінили прапор на російський за останні три місяці 2025 року. 18 з них зробили це в грудні, причому 16 суден були під санкціями Великої Британії або США. Легітимність зміни прапора прямо посеред рейсу з погляду міжнародного морського права викликає питання, зазначає S&P.