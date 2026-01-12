У Києві школяр з ножем напав на класну керівницю та однокласника. У його телефоні — листування зі спецслужбами РФ
- Ольга Березюк
У Києві 14-річний учень 9 класу з ножем напав на 39-річну вчительку та однокласника.
Про це повідомила поліція Києва.
За даними слідства, він прийшов до школи, надягнув у вбиральні маску й каску, забіг до класу і поранив вчительку та однокласника.
Після цього хлопець зачинився у вбиральні і поранив сам себе. Всі трьох госпіталізували.
Поліція почала розслідування за статтею про замах на вбивство. У телефоні хлопця знайшли листування з російськими спецслужбами.