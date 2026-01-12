Росіяни атакували Україну 156 дронами. Скільки збила ППО

Новини

В ніч проти 12 січня росіяни запустили 156 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запускали з Міллерова, Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Чауди в тимчасово окупованому Криму. Близько 110 з них були «шахедами».

Протиповітряна оборона знешкодила 135 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі України. Зафіксували влучання 16 ударних БпЛА в 11 місцях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

В Одесі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, пошкоджені інфраструктура і будинки, в одному з районів немає світла, розповіли в МВА.

На Дніпропетровщині 59-річний чоловік постраждав під час російського удару, пошкоджені 9 будинків та лінія електропередач, повідомили в ОВА.

У Києві через атаку в Соломʼянському районі виникла пожежа, яку вже загасили. В іншому місці в тому ж районі уламки впали біля житлового будинку, заявив мер Віталій Кличко.