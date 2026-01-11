Індонезія і Малайзія заблокували чат-бот Grok Ілона Маска. Він генерував сексуалізовані зображення

Новини

xAI

Індонезія та Малайзія стали першими країнами, які обмежили доступ до штучного інтелекту Grok Ілона Маска, через те що він створював сексуалізовані зображення людей.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство звʼязку та цифрових технологій Індонезії 10 січня запровадило тимчасову заборону на Grok, «щоб захистити жінок, дітей і всю громаду від ризику фальшивого порнографічного контенту, створеного за допомогою технології штучного інтелекту». Міністерство звернулося до платформи X з проханням негайно надати розʼяснення із цього питання.

Малайзійський інтернет-регулятор 11 січня також заявив, що обмежує доступ до Grok, доки компанія-власник xAI не впровадить ефективні запобіжні заходи.

9 січня xAI вирішила обмежити функцію створення зображень для більшості користувачів соцмережі X. Перед цим Grok зазнав широкого осуду і загроз штрафів за створення роздягнених, сексуалізованих зображень жінок та дітей. Тепер користувачам потрібна платна підписка, щоб створювати та редагувати зображення.

Але кілька регуляторів по всьому світу, зокрема у Великій Британії, розкритикували цей крок xAI як недостатній. Автономний застосунок Grok, який працює окремо від соціальної мережі, все ще дозволяє користувачам створювати зображення без підписки.