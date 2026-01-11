Лідери Словаччини підтвердили єдність у ключових питаннях. Серед них Україна

Новини

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, премʼєр-міністр Роберт Фіцо та спікер парламенту Ріхард Раші 10 січня підтвердили свою єдність з ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики.

Про це пише словацьке медіа Aktuality з посиланням на заяву трьох найвищих чиновників після спільного обіду 10 січня.

Щодо України вони погодилися, що Словаччина не надаватиме Україні військової допомоги, не надсилатиме жодних солдатів і не братиме участі в гарантіях великого кредиту від Європейської комісії. Притому вони погодилися, що країна повинна мати представника на переговорах «Коаліції охочих».

Словацькі лідери також погодилися, що військова операція США у Венесуелі є грубим порушенням міжнародного права, Словаччина і далі хоче бути частиною ЄС, але має «діяти суверенно», як у Європі, так і у світі.