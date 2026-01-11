Росія вперше застосувала новий ударний дрон «Герань-5» під час атак по Україні

Новини

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних ударів по Україні Росія вперше використала новий ударний безпілотник «Герань-5».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За наявною інформацією, «Герань-5» значно більший за попередні дрони цієї серії: його довжина — близько 6 метрів, розмах крил — до 5,5 метра. На відміну від ранніх модифікацій «Герані», новий апарат виконали за класичною аеродинамічною схемою, однак більшість ключових вузлів залишили уніфікованими з іншими дронами цієї лінійки.

Зокрема, безпілотник оснащений 12-канальною системою супутникової навігації «Комета», трекером на базі мікрокомп’ютера Raspberry, 3G/4G-модемами та реактивним двигуном Telefly. Такий самий двигун Росія використовує на БпЛА «Герань-3», але у версії «Герань-5» він має більшу тягу.

Маса бойової частини дрона становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження — приблизно 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми версіями «Герані», новий БпЛА складно назвати повністю російською розробкою. Фахівці зафіксували суттєву конструктивну та технологічну схожість «Герані-5» з іранським безпілотником Karrar.

Крім того, Росія розглядає можливість запуску «Герані-5» з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25. Це може збільшити дальність застосування дрона та здешевити його використання. Окремо противник опрацьовує варіант оснащення апарата ракетами класу «повітря — повітря» Р-73 для протидії українській авіації.