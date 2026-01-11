Вночі росіяни запустили по Україні 154 дрони, є влучання в інфраструктурні обʼєкти. Що відомо про наслідки

Новини

Пресслужба ДСНС України

У ніч проти 11 січня росіяни запустили по Україні 145 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 125 дронів на півночі, півдні та сході країни, ще 22 — влучили у 18 місцях.

У Житомирькій ОВА повідомили, що Росія вдарила по обʼєктах критичної інфраструктури області, унаслідок удару травмовані два працівники, їх госпіталізували.

Крім того, Росія пізно вночі атакувала Харків, двічі вдаривши по Слобідському району міста. За словами мера Ігоря Терехова, там дрон «Молнія» влучив в інфраструктурний обʼєкт, а уламки ракети впали біля багатоквартирних будинків.

За даними ДСНС, на Харківщині російські БпЛА атакували житловий сектор, чотири людини постраждало. У Безлюдівській громаді сталися руйнації та пошкодження будівель житлового сектора, а також пожежа на площі 150 м².