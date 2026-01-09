Politico: саміт G7 у Франції перенесли, щоб він не збігався з днем народження Трампа

Новини

The White House / X

Франція перенесла початок саміту G7 з 14 на 15 червня, щоб він не збігався з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Тепер захід проходитиме з 15 по 17 червня в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Офіційно в офісі президента Франції Емманюеля Макрона сказали, що новий розклад є «результатом наших консультацій з партнерами G7».

Однак за даними джерел Politico, саміт змінили, щоб він не збігався в часі з боксерськиим поєдинком у Білому домі — бій буде з нагоди святкування 80-річчя Трампа.

На сторінках Білого дому вже показали ілюстрації заходу. Клітку UFC розташують між будівлею Білого дому та Монументом Вашингтона. Зважування бійців і пресконференцію запланували на сходах Меморіалу Лінкольна.

Спочатку бій планували провести 4 липня 2026 року, на 250-річчя незалежності США. Але через велику кількість заходів дату перенесли на червень. Тепер він збігатиметься з новою датою саміту G7, але без накладок на ключові події.

G7 — це група семи найбільш економічно розвинених демократичних країн світу (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія), створена для координації економічної політики, обговорення глобальних викликів і спільного ухвалення рішень щодо безпеки, торгівлі, розвитку і міжнародних криз.

ЄС має статус учасника без права голосу, а сам формат виник у 1970-х роках як майданчик для неформальних, але впливових переговорів між лідерами провідних держав.