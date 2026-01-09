США захопили ще один танкер у Карибському морі — так Штати контролюють потоки нафти довкола Венесуели

Новини

Берегова охорона США 9 січня піднялася на борт уже п’ятого нафтового танкера і продовжує відстежувати інші судна, які намагаються обійти американську блокаду підсанкційних танкерів, що курсують до і з Венесуели

Про це пише The Wall Street Journal.

Цього разу ціллю став танкер Olina, що раніше мав назву Minerva M. Танкер перебуває під санкціями США за перевезення російської нафти.

За даними сервісу Marine Traffic, що відстежує судноплавство, танкер ходить під прапором Східного Тимору, а востаннє передавав своє місцезнаходження в середині листопада біля узбережжя Венесуели. У сервісі також зазначили, що судно йшло під фальшивим прапором.

Адміністрація Трампа використовує ці захоплення, щоб посилити тиск на тимчасовий уряд Венесуели та вивести з експлуатації так званий тіньовий флот танкерів. Йдеться про понад 1 000 суден, які обманом перевозять підсанкційну та нелегальну нафту.

Близько 70% експорту венесуельської нафти залежить від підсанкційних суден, які дозволяють обходити жорсткі обмеження США проти нафтової галузі країни.