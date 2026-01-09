Офіс генпрокурора: Приватна компанія постачала непридатні міни для ЗСУ, завдавши майже 3 млрд грн збитків

Новини

Getty Images

Приватна компанія завдала державі майже 3 млрд грн збитків, постачаючи ЗСУ непридатні та небезпечні міни, а також привласнивши кошти, отримані як аванс за продукцію, яку так і не постачили.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, компанія уклала п’ять контрактів з Міноборони та іншими військовими структурами на постачання мін. Частину боєприпасів передали, однак експертизи показали, що вони не відповідають вимогам і не можуть безпечно використовуватись. За іншими контрактами міни взагалі не постачили, хоча гроші компанія отримала наперед.

Загалом збитки оцінили у 2,994 млрд грн. Із них понад 571 млн грн — через постачання непридатних мін, ще 2,4 млрд грн — через можливе привласнення авансових платежів. Державні замовники вже звернулися до суду, щоб повернути кошти.

Слідство також встановило, що до схеми залучили підприємство-співвиконавця. Йому переказали понад 120 млн грн, але роботи фактично не виконали, а вимог щодо повернення коштів не висували.

Непридатність мін підтвердили лабораторні дослідження та судова експертиза: у боєприпасах було недостатньо вибухової речовини, вона не відповідала технічним вимогам, а частина мін взагалі не спрацьовувала.

Наразі підозру оголосили 10 особам, чотирьох із них затримали. Серед фігурантів — керівництво компанії-постачальника, бухгалтерія, керівник підприємства-співвиконавця та посадовці військових представництв. Правоохоронці готують клопотання про арешт із заставами від 100 до 500 млн грн.