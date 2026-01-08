Фермери протестують у Парижі через торговельну угоду ЄС із країнами Південної Америки

Новини

Французькі фермери протестують проти торговельної угоди між Євросоюзом і країнами Південної Америки, а також проти дій уряду щодо спалаху хвороби худоби.

Про це пише Reuters.

Фермери заблокували кілька локацій у центрі Парижу та під’їзди до міста, пригнавши десятки тракторів. Поліція заборонила проведення акції в центрі міста, однак фермерам вдалося дістатися до набережної Сени та району біля Тріумфальної арки.

Акцію організував профспілковий союз Coordination Rurale. Аграрії побоюються, що угода з країнами блоку МЕРКОСУР призведе до напливу дешевої агропродукції з Південної Америки та вдарить по французьких фермерах.

Також мітингувальники невдоволені рішенням влади масово знищувати худобу через спалах заразної вузликової хвороби. Фермери вважають ці заходи надмірними і вимагають перейти до вакцинації тварин.

Протести відбуваються напередодні голосування щодо угоди з блоком МЕРКОСУР, яке очікується у п’ятницю, 9 січня. Попри опір Франції, Єврокомісія має достатньо голосів для схвалення документа.

Що відомо про угоду

Торгівельна угода між ЄС і МЕРКОСУР покладена створити ринок із 780 мільйонами споживачів, скасувати мита на товари, зокрема автомобілі, і надати Європі ширший доступ до великого сільськогосподарського сектора.

ЄС не уклав угоду про вільну торгівлю в грудні через Італію та Францію, які хотіли її відтермінувати. Країни аргументують це тим, що угода все ще не містить належних заходів захисту для європейських фермерів.

Того ж місяця фермери заблокували тракторами дороги Брюсселю, протестуючи проти підписання угоди про вільну торгівлю між країнами ЄС та МЕРКОСУР, писав Euronews.

У січні Єврокомісія запропонувала достроково виділити фермерам €45 мільярдів підтримки та знизити мита на деякі добрива, щоб заручитися підтримкою країн Європейського Союзу.