Вночі росіяни запустили по Україні майже сотню дронів. На Запоріжжі й Дніпропетровщині стався блекаут

Новини

У ніч проти 8 січня росіяни запустили по Україні 97 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 70 дронів на півдні та сході країни. 27 БпЛА влучили у 13 місцях, ще в одному — впали уламки.

Через російську атаку близько 22:00 7 січня стався масовий блекаут у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

На Запоріжжі блекаут тривав близько семи годин: з 22:00 до 05:00.

На Дніпропетровщині через проблеми зі світлом у школах більшості населених пунктів області подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно. На ранок 8 січня ремонтні роботи тривають — без електро- та водопостачання залишаються понад мільйон абонентів.