«Нехай зроблять якусь операцію з Кадировим. Може, Путін задумається». Головне зі спілкування Зеленського із журналістами

Президент Володимир Зеленський 7 січня під час спілкування із журналістами у WhatsApp відповів, чим буде займатись Кирило Буданов на посаді голови ОП та розповів про гарантії безпеки.

Президент наголосив, що Буданов не буде займатись інформаційною політикою на посаді. Натомість до його обовʼязків входитиме питання обмінів. Відповідаючи на питання про паузу в обмінах він зазначив, що Росія в такий спосіб тисне на Україну.

На питання, чи готові Британія та Франція поширити ядерну парасольку на Україну, Зеленський відповів, що про ядерну зброю в гарантіях безпеки не йдеться. Обговорюють іноземний контингент, захист на землі, в небі, на морі, ППО, посилення та фінансування армії.

Зеленський припустив, що зміни до законодавства про вибори та референдум під час війни можуть внести вже в лютому. Дата залежить від переговорів.

«Все залежить від перемовин. Точніше, від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів. Передусім 20 пунктів плану. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки, двосторонні, зі США. Також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем’єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібен prosperity package, тобто пакет відновлення України. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін у законодавстві», — підкреслив президент.

Разом з тим Зеленський поки не має чіткої відповіді на питання, чи готові європейські партнери захистити Україну у випадку повторного нападу Росії.

«Я бачу політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але допоки в нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом США, не можна відповісти на це запитання», — сказав він.

Зеленський також згадав про операцію США у Венесуелі та зазначив, що подібну операцію можна провести і з лідером Чечні Рамзаном Кадировим: «Нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим, із цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це і задумається».