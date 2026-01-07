США захопили російський нафтовий танкер, повʼязаний з Венесуелою, який переслідували два тижні

Новини

США захопили російський нафтовий танкер Marinera (раніше — Bella 1), повʼязаний з Венесуелою, який переслідували два тижні.

Про це написав журналіст Reuters Ідріс Алі.

Цю ж інформацію підтвердив і кореспондент Fox News Лукас Томлінсон. За його словами, американські військові вже піднялись на борт судна.

Оновлено о 16:20. Європейське командування армії США підтвердило, що затримало в Північній Атлантиці судно Marinera.

Раніше цього ж дня BBC писала, що Росія відправила підводний човен і кілька суден ВМС, щоб супроводити цей нафтовий танкер.

Судно підозрюють у порушенні американських санкцій і перевезенні іранської нафти. Раніше судно перевозило венесуельську нафту, а нині йде порожнім.

Після санкцій танкер не лише змінив назву, а й перереєструвався з гаянського прапора на російський. США в грудні намагалися захопити його в Карибському басейні та мали ордер на арешт. Відтоді судно різко змінило курс.

Росіяни стверджували, що судно перебуває в міжнародних водах і діє «відповідно до міжнародного права», а увагу військових США й НАТО назвали «непропорційною».