Росія вночі атакувала Україну балістикою та дронами. Що відомо про наслідки

Пресслужба ДСНС України

У ніч на 7 січня російські війська атакували Україну 95 ударним безпілотником типу Shahed, «Гербера» та іншими дронами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО збила або подавила 81 ворожий БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 14 дронів у восьми місцях, уламків – у пʼяти місцях.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Дніпрі під час атаки БпЛА пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі на території дитячого садка та профтехучилища. У профтехучилищі постраждали майстерня та студентський гуртожиток, пожежу ліквідовано. Також пошкоджено два дитсадка та школу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що через обстріл у понад 10 багатоповерхівках вибито сотні вікон, частково пошкоджено мережі опалення, згоріли автомобілі. Попередньо відомо про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей. Постраждалі мають гостру стресову реакцію, деякі — осколкові поранення.

На Миколаївщині, за даними голови ОВА Віталія Кіма, ворог п’ять разів атакував ударними дронами Очаківську та Галицинівську громади, а також здійснив два артилерійські удари по Очаківській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджено покрівлю багатоповерхівки в м. Очаків та приватний будинок у село Лупареве. Постраждалих немає.