«Слідство.Інфо»: В Києві, при монастирі УПЦ МП працює школа, де діти вчаться за радянськими підручниками та співають російських пісень

Новини

Слідство.Інфо

При монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві працює підпільна школа. Там дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Журналістка «Слідства.Інфо» Яна Корнійчук вдала із себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу, який має ознаки підпільної школи. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі в школі навчається понад 60 дітей — це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів директорки закладу Анни Болгової, у школі працює 16 вчителів. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей у лютому 2025 року.

У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «словʼянська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це російська мова. Хоча вчителька стверджує, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів кажуть, що «пʼятдесят на пʼятдесят».

Під час екскурсії школою вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, радянський підручник з арифметики 1966 року видання. Вчителька початкових класів стверджує, що його взяли, оскільки він розрахований на три роки.

Також у школі є такі предмети, як «Фільм» та «Музика». Останній раз показували фільм «5 секретів справжнього чоловіка» від російської громадської організації «Спільна справа». На уроці музиці діти співають радянські російські пісні.

Місцеві працівники називають свою школу «сімейним клубом». Судячи зі слів директорки, цей освітній заклад при монастирі, попри те що має всі ознаки звичайної школи (повний навчальний день з 9:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи, оцінки), працює без офіційної ліцензії.

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать в іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі.

У розмові директорка закладу поділилася, що з приміщенням для школи допоміг настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський, він же Федір Пилипович Андроник.