Блекаут у Берліні триває четвертий день — українські біженці створили пункт незламності
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
На південному заході Берліну вже четвертий день поспіль майже 28 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії. Причина — підпал кабельного мосту.
Про це пише німецьке медіа Frankfurter Allgemeine та Радіо Свобода.
Спочатку без світла залишилися 45 тисяч домогосподарств і 2 200 бізнесів, частину вже під’єднали до мережі. Станом на зараз електрики немає у 27 800 домогосподарствах і приблизно 1 450 комерційних споживачів.
Міська влада оцінює, що загалом від блекауту постраждали або продовжують потерпати близько 100 тисяч людей. У неділю в Берліні оголосили режим надзвичайної ситуації.
За оцінкою енергетиків, відновлення електропостачання просувається повільно. Оператор мережі Stromnetz Berlin прогнозує, що світло повністю повернуть не раніше ніж у четвер, 8 січня, після обіду.
До того часу тисячі людей живуть у холодних і темних квартирах. Частина мешканців переїхала до готелів, інші вдень зігріваються в пунктах допомоги, де можна поїсти, випити гарячі напої та зарядити телефони.
До ліквідації наслідків залучили Бундесвер — німецькі збройні сили, які допомагають з аварійними генераторами. Поліція цілодобово патрулює район, залучені близько 300 правоохоронців.
Через блекаут українські біженці в Берліні організували для місцевих «пункт незламності», де можна зігрітися, випити чаю й зарядити гаджети, пише «Радіо Свобода». Будівля українсько-німецького центру AdlerA e.V. підключена до іншої лінії електропередач, тому там є світло.
Українка Оксана Орел каже, що для німців раптове знеструмлення стало сильним стресом — дехто навіть думав, що це напад Росії. Вона розповіла, що ділиться з ними досвідом, розповідаючи, що кілька днів без світла — це важко, але не кінець світу.
- Вранці 3 січня пожежа пошкодила ключові електрокабелі на мосту через Тельтовський канал, який веде до електростанції Ліхтерфельде. Відповідальність за підпал взяла група Vulkangruppe. Вона заявила, що діяла проти «енергетичної жадібності» та впливу великих технологічних компаній.
- Влада кваліфікує підпал як акт тероризму. Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що атака була добре спланованою і свідчить про повернення лівого тероризму в Німеччині.