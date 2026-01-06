Блекаут у Берліні триває четвертий день — українські біженці створили пункт незламності

Новини

На південному заході Берліну вже четвертий день поспіль майже 28 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії. Причина — підпал кабельного мосту.

Про це пише німецьке медіа Frankfurter Allgemeine та Радіо Свобода.

Спочатку без світла залишилися 45 тисяч домогосподарств і 2 200 бізнесів, частину вже під’єднали до мережі. Станом на зараз електрики немає у 27 800 домогосподарствах і приблизно 1 450 комерційних споживачів.

Міська влада оцінює, що загалом від блекауту постраждали або продовжують потерпати близько 100 тисяч людей. У неділю в Берліні оголосили режим надзвичайної ситуації.

За оцінкою енергетиків, відновлення електропостачання просувається повільно. Оператор мережі Stromnetz Berlin прогнозує, що світло повністю повернуть не раніше ніж у четвер, 8 січня, після обіду.

До того часу тисячі людей живуть у холодних і темних квартирах. Частина мешканців переїхала до готелів, інші вдень зігріваються в пунктах допомоги, де можна поїсти, випити гарячі напої та зарядити телефони.

До ліквідації наслідків залучили Бундесвер — німецькі збройні сили, які допомагають з аварійними генераторами. Поліція цілодобово патрулює район, залучені близько 300 правоохоронців.

Через блекаут українські біженці в Берліні організували для місцевих «пункт незламності», де можна зігрітися, випити чаю й зарядити гаджети, пише «Радіо Свобода». Будівля українсько-німецького центру AdlerA e.V. підключена до іншої лінії електропередач, тому там є світло.

Українка Оксана Орел каже, що для німців раптове знеструмлення стало сильним стресом — дехто навіть думав, що це напад Росії. Вона розповіла, що ділиться з ними досвідом, розповідаючи, що кілька днів без світла — це важко, але не кінець світу.