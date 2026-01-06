Росія атакувала Україну понад 60 дронами: є постраждалі, серед них — дитина

Новини

Пресслужба ДСНС України

У ніч на 6 січня російські війська атаакували 61 ударним безпілотником типу Shahed, «Гербера» та іншими дронами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:30 Силами ППО збито або подавлено 53 ворожі БпЛА на півночі, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання восьми ударних дронів у шести місцях.

За інформацією ДСНС, найбільше постраждала Дніпропетровська область — поранення отримали четверо людей, серед них дитина.

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. Пошкоджено підприємство, автомобілі та лінію електропередачі.

У Покровській громаді Нікопольського району через влучання FPV-дрона поранені 9-річна дівчинка та 48-річна жінка, пошкоджено легковий автомобіль.

У Синельниківському районі дрони атакували Васильківську, Миколаївську та Богинівську громади. Поранені 41-річний чоловік та 71-річна жінка, загорілися три приватні будинки й автомобіль.

Усі пожежі ліквідовані, на місцях працювали рятувальники та екстрені служби.