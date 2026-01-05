СБУ затримала агентку РФ, яка підірвала авто військового в Оболонському районі Києва

Новини

Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка підірвала авто військового 4 січня в Оболонському районі Києва.

Про це СБУ повідомила в телеграмі.

Внаслідок підриву військовий і його знайома отримали травми, зокрема осколкові поранення обох ніг і контузію.

Фігуранткою справи виявилася 24-річна місцева безробітна, яку завербували через телеграм, зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Її затримали протягом кількох годин після вчинення теракту.

Вона сама зробила вибуховий пристрій, заклала його під авто українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової. Злочин агентка зняла на відео.

Гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від РФ на власну банківську картку. Частина коштів для конспірації була переказана за реквізитами її батька, які агентка надала кураторові з РФ.

Правоохоронці затримали жінку в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину. Під час обшуків у неї виявили сім-картку із «відеопастки» поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.