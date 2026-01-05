У Франції 10 людей засудили за кібербулінг Бріжит Макрон

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Парижі 10 осіб визнали винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон.

Про це повідомляє AP.

Суд встановив, що обвинувачені поширювали неправдиві заяви про її стать і сексуальність, зокрема твердження, що вона народилася чоловіком, а також пов’язували її 24-річну різницю у віці з чоловіком з педофілією.

Суд призначив покарання від тренінгів із протидії кібербулінгу до умовних термінів ув’язнення до 8 місяців. Серед засуджених — учитель, комп’ютерний спеціаліст, чиновник та кілька осіб, які активно поширювали фейкові відео і пости в соцмережах.

Бріжит Макрон не брала участі у дводенному судовому процесі, заявивши, що її мета — «показати приклад» у боротьбі з онлайн-цькуванням. Її дочка свідчила про те, як цькування вплинуло на життя сім’ї.

Це рішення стало частиною ширшого переслідування осіб, які поширювали фейки та конспірологічні теорії про першу леді Франції.