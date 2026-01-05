Росія атакувала Україну майже сотнею «шахедів». Що відомо про наслідки

Новини

Telegram / ДСНС

У ніч на 5 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні. Під ударом, зокрема, були Київ і Київська область. Є загиблі та постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Росія випустила 9 балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет С-300 з території Брянської та Воронезької областей РФ, а також 165 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово та Орел. Близько 100 з них — «шахеди».

Протиповітряна оборона збила або подавила 137 ворожих БпЛА на півночі, в центрі та на сході країни. Водночас влучання ракет і 26 ударних дронів зафіксували у 10 місцях, а падіння уламків — у дев’яти місцях.

У Києві в Оболонському районі зафіксували влучання БпЛА у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу з діючим стаціонаром. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

За даними ДСНС та поліції, загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на лікуванні. Щонайменше четверо людей постраждали, двоє з них — у важкому стані.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що із 26 пацієнтів клініки 16 перевезли до комунальних лікарень столиці. Всього евакуйовано 25 осіб.

Крім того, за даними Нацполіції, унаслідок атаки в Київській області також загинула людина. У Фастівському районі зруйновано приватний будинок і автомобіль, загинув місцевий житель. Пошкоджено три авто, 12 приватних будинків і шість гаражів.

У Вишгородському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, мешканців евакуювали. В Обухівському районі зазнав пошкоджень приватний будинок.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Наслідки атаки уточнюють.