У Харкові вже пʼятеро загиблих унаслідок атаки РФ 2 січня
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
На місці російських ударів по житловій забудові Харкова 2 січня знайшли фрагменти тіла ще однієї людини.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На ранок 4 січня кількість загиблих зросла вже до пʼяти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
У пʼятницю, 2 січня, російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівках у центрі Харкова. На вечір того дня кількість постраждалих зросла до 30. Під завалами знайшли тіло дитини.
Унаслідок атаки зруйнована пʼятиповерхівка, а також частина під’їзду чотириповерхівки. Пошкоджені вікна й фасади в сусідніх будинках і понад 10 автівок.