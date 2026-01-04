У Харкові вже пʼятеро загиблих унаслідок атаки РФ 2 січня

Новини

На місці російських ударів по житловій забудові Харкова 2 січня знайшли фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На ранок 4 січня кількість загиблих зросла вже до пʼяти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У пʼятницю, 2 січня, російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівках у центрі Харкова. На вечір того дня кількість постраждалих зросла до 30. Під завалами знайшли тіло дитини.

Унаслідок атаки зруйнована пʼятиповерхівка, а також частина під’їзду чотириповерхівки. Пошкоджені вікна й фасади в сусідніх будинках і понад 10 автівок.