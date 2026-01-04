У Києві вибухнула автівка, постраждав військовий. Правоохоронці розслідують теракт

Новини

В Оболонському районі Києва вранці 4 січня вибухнув позашляховик. Через це осколкових поранень зазнав військовослужбовець.

Про це повідомляє міська прокуратура Києва.

Вибух пролунав у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра, коли чоловік відчиняв багажник автівки.

Жінка, яка була поруч, не постраждала.

Подію кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.