У Києві вибухнула автівка, постраждав військовий. Правоохоронці розслідують теракт
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
В Оболонському районі Києва вранці 4 січня вибухнув позашляховик. Через це осколкових поранень зазнав військовослужбовець.
Про це повідомляє міська прокуратура Києва.
Вибух пролунав у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра, коли чоловік відчиняв багажник автівки.
Жінка, яка була поруч, не постраждала.
Подію кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.