Екскерівник ДПСУ Сергій Дейнеко стане радником міністра внутрішніх справ

Новини

Колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека призначили радником міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він заявив, що на новій посаді в Міністерстві внутрішніх справ від Дейнека очікує експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

«Ціную як управлінський досвід генерала Дейнека, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки», — додав Клименко.

Крім того, Дейнеко вирішив продовжити військову службу, залишаючись радником. Після «нетривалої реабілітації» його призначать командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Генерал-лейтенант Сергій Дейнеко був керівником ДПСУ з 2019 року. Він брав участь у бойових діях на сході України. За це отримав медаль «За військову службу» та відзнаку президента «За участь в антитерористичній операції».

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба у зміні підходів у роботі Служби.

Найближчим часом керівник МВС Клименко має представити кандидатури на заміну очільника ДПСУ.