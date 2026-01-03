Україна та США погодили військовий документ із підтримки ЗСУ. Що в ньому
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Україна та США під час переговорів погодили важливий військовий документ, що стосується майбутньої підтримки ЗСУ.
Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов на брифінгу за результатами роботи з європейськими партнерами в Києві.
Документ складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків. Ось про що в ньому йдеться:
- у який спосіб будуть підтримувати Україну;
- як відбуватиметься забезпечення, відновлення, модернізація ЗСУ;
- у який спосіб моніторитимуть дотримання угод;
- які будуть реакції в разі порушення договору з обох сторін.
Також один із розділів документа стосується діяльності «Коаліції охочих», додав Гнатов.
Представник Офісу президента Олександр Бевз на брифінгу розповів, як мають виглядати гарантії безпеки для України: це багатостороння угода, яку мають підписати Україна, США, європейські партнери й ті неєвропейські країни, що хочуть надати такі гарантії, наприклад Канада.
«Ця рамка ув’язує те, як між собою діють усі гаранти. Всі розуміють, що ЗСУ — це перший рівень захисту. Що є очолювані Європою мультинаціональні сили, які будуть розміщені в Україні, так чи інакше залучені задля безпеки в повітрі, на морі, на землі. Є американський “бек-стоп”, який надає підтримку цим багатонаціональним силам. У чому полягає робота, яку ведуть військові, — щоб деталі військового компоненту були узгоджені: як щодо гарантій від американців, з якими вже є написаний двосторонній договір, так і з гарантіями від європейців», — сказав він.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що США погодилися на сильні гарантії безпеки для України на 15 років. Україна запропонувала продовжити гарантій на 30—50 років, і президент США Дональд Трамп пообіцяв поудмати.