Україна та США погодили військовий документ із підтримки ЗСУ. Що в ньому

Новини

Україна та США під час переговорів погодили важливий військовий документ, що стосується майбутньої підтримки ЗСУ.

Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов на брифінгу за результатами роботи з європейськими партнерами в Києві.

Документ складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків. Ось про що в ньому йдеться:

у який спосіб будуть підтримувати Україну;

як відбуватиметься забезпечення, відновлення, модернізація ЗСУ;

у який спосіб моніторитимуть дотримання угод;

які будуть реакції в разі порушення договору з обох сторін.

Також один із розділів документа стосується діяльності «Коаліції охочих», додав Гнатов.

Представник Офісу президента Олександр Бевз на брифінгу розповів, як мають виглядати гарантії безпеки для України: це багатостороння угода, яку мають підписати Україна, США, європейські партнери й ті неєвропейські країни, що хочуть надати такі гарантії, наприклад Канада.

«Ця рамка ув’язує те, як між собою діють усі гаранти. Всі розуміють, що ЗСУ — це перший рівень захисту. Що є очолювані Європою мультинаціональні сили, які будуть розміщені в Україні, так чи інакше залучені задля безпеки в повітрі, на морі, на землі. Є американський “бек-стоп”, який надає підтримку цим багатонаціональним силам. У чому полягає робота, яку ведуть військові, — щоб деталі військового компоненту були узгоджені: як щодо гарантій від американців, з якими вже є написаний двосторонній договір, так і з гарантіями від європейців», — сказав він.