Українські військові відкидають будь-які територіальні поступки й не вірять у швидке закінчення війни. Світові медіа про війну 2 січня

Початок нового року для українських військових на сході не був святковим — це був «просто ще один день» війни. Про це йдеться в репортажі The New York Times із передової на сході України в новорічну ніч. У командному пункті батальйону «Вовки Да Вінчі» офіцер з позивним «Сем» зустрічав Новий рік, не відриваючись від трансляційних екранів з дронів, що шукали російські позиції та готувалися до ударів. «Мета на наступний рік — просто вижити», — каже один з бійців, а Сем додає: «Важко щось планувати». Це вже четвертий рік повномасштабної війни, і майже ніхто з опитаних журналістами NYT військових не вірить, що він буде останнім. «Вони казали, що їм потрібна лише Донецька область, але подивіться, скільки кілометрів вони вже захопили на Дніпропетровщині», — говорить боєць 68 єгерської бригади з позивним «Дяк». Він вважає, що війна триватиме ще щонайменше два роки. Видання зазначає, що українські військові відкидають будь-які територіальні поступки: «Ми хочемо повної перемоги — повернути всю Донеччину», — наголошує дронар з позивним «Шанхай».

Командир батальйону майор Сергій Філімонов каже журналістам видання, що це був важкий рік для українських військових. Однак, за його словами, важливо памʼятати, що Росія не змогла досягти своїх ключових цілей на рік, як-от захопити Покровськ чи інші ключові міста. Водночас Філімонов уникає будь-яких обіцянок на майбутнє і каже, що довгострокове планування під час війни ― це «болюча тема» для українців. Єдине його бажання — завершити війну до того, як подорослішає його восьмирічний син, щоб йому не довелося йти воювати.

Швидке завершення війни малоймовірне, а шанси на те, що Дональд Трамп справді зможе зупинити її у 2026 році, залишаються вкрай невизначеними. Так перспективи мирної угоди для України оцінює оглядач Politico Джеймі Деттмер у матеріалі про ймовірні глобальні сценарії розвитку подій у 2026 році. Автор зазначає, що, попри заяви Трампа про можливість домовленостей, Володимир Путін залишається непохитним у своїх максималістських вимогах, а для Володимира Зеленського існують серйозні внутрішньополітичні обмеження щодо будь-яких поступок.

Читайте також матеріал Forbes про те, як Україна фактично подолала провал ранніх експериментів з дронами зі штучним інтелектом і готова у 2026 році масово розгорнути нове покоління FPV із вбудованим ШІ. Автор статті Девід Гемблінг пише, що нове покоління автономних дронів забезпечує стабільне захоплення цілей, стійкість до РЕБів і набагато точніше бʼє по російських цілях. На відміну від ранніх систем, які були дешевими, ненадійними й не викликали довіри в пілотів.