Зеленський назвав, хто очолить ГУР замість Буданова, і анонсував заміну голови ДПСУ
- Юлія Завадська
Telegram / Zelenskiy / Official
Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки (ГУР) замість Кирила Буданова, який став головою Офісу президента.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Телеграмі.
За словами президента, Іващенко продовжить працювати над обмеженням військового та економічного потенціалу Росії, зокрема через контроль за нафтовим експортом і військовим виробництвом.
Також найближчим часом зміниться керівник Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Нову кандидатуру представить Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.
- Раніше Зеленський оголосив, що новим головою Офісу президента замість Андрія Єрмака стане Кирило Буданов. Указу про призначення на сайті ОП поки нема. В Офісі журналістам розповіли, що зараз «пішли всі формальні процедури» із цього питання.