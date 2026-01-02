Зеленський назвав, хто очолить ГУР замість Буданова, і анонсував заміну голови ДПСУ

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки (ГУР) замість Кирила Буданова, який став головою Офісу президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Телеграмі.

За словами президента, Іващенко продовжить працювати над обмеженням військового та економічного потенціалу Росії, зокрема через контроль за нафтовим експортом і військовим виробництвом.

Також найближчим часом зміниться керівник Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Нову кандидатуру представить Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.