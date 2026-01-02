Росіяни вдарили по Харкову ракетами: влучили в житлову забудову, постраждало 16 людей
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Telegram / ДСНС України
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у Київському районі міста — по житловій багатоповерхівці в центрі Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, удар прийшовся по середмістю, є значні руйнування. Поранення отримали щонайменше 16 людей, одна людина перебуває у тяжкому стані.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що по Харкову, ймовірно, вдарили двома ракетами. За його словами, один із житлових будинків значно пошкоджений, триває рятувальна операція, залучені ДСНС, міська та обласна влада.
- Армія Росії у ніч проти 2 січня запустила по Україні 116 дронів, 70 з них — «шахеди». ППО знешкодила 86 безпілотників. Ще 27 дронів поцілили по 23 локаціях, а на двох — впали уламки.