Росіяни вдарили по Харкову ракетами: влучили в житлову забудову, постраждало 16 людей

Новини

Telegram / ДСНС України

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у Київському районі міста — по житловій багатоповерхівці в центрі Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, удар прийшовся по середмістю, є значні руйнування. Поранення отримали щонайменше 16 людей, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по Харкову, ймовірно, вдарили двома ракетами. За його словами, один із житлових будинків значно пошкоджений, триває рятувальна операція, залучені ДСНС, міська та обласна влада.