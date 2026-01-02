Росіяни вдарили по Україні 116 дронами. Під атакою були Запоріжжя, Дніпропетровщина та інші регіони

Новини

Армія Росії у ніч проти 2 січня запустила по Україні 116 дронів, 70 з них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 86 безпілотників. Ще 27 дронів поцілили по 23 локаціях, а на двох — впали уламки. Станом на 08:30 атака триває.

У Запоріжжі цієї ночі була одна з наймасованіших атак по місту. Місто атакували двома хвилями дронів: ввечері 1 січня та в ніч на 2 січня. Росіяни 9 разів влучили дронами по території міста. Горіли гоcподарчі будівлі та торговий центр, обійшлось без постраждалих.

На Дніпропетровщині російські дрони били по Синельниківському району, там постраждали дві людини. Також атакували Кривий Ріг та Нікополь.

Російський дрон ввечері 1 січня вдарив по швидкій, яка їхала на виклик у Херсоні. 70-річний водій отримав поранення, він зараз у лікарні. Його стан — середнього ступеня тяжкості.

Того ж вечора росіяни атакували і Харківщину. У селищі Великий Бурлук поранення отримала 84-річна жінка, під ударом також був Чугуїв.