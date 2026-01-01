На гірськолижному курорті у Швейцарії в новорічну ніч стався вибух — десятки загиблих і сотні постраждалих

Новини

Deccan Chronicle

На альпійському гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії стався вибух і спалахнула пожежа в барі Le Constellation, де люди святкували Новий рік.

Про це 1 січня повідомила поліція кантону Вале.

Там кажуть про кількох загиблих і постраждалих людей з різних країн. О 12:10 швейцарська влада повідомила Міністерству закордонних справ Італії про 40 загиблих і 100 поранених, пише Sky News.

За даними каналу, серед постраждалих, зокрема, двоє громадян Франції.

Поліція офіційно підтвердила 10 смертей. Точну кількість встановлюють. Правоохоронці підтвердили, що інцидент не повʼязують із тероризмом.

Швейцарське видання Blick припускає, що причиною вибуху могла бути піротехніка. За їхніми даними, у барі на той момент тривав концерт, на який прийшли понад 100 людей.

Державна рада Швейцарії оголосила надзвичайний стан у місті Кран-Монтана. Район курорту повністю оточили і закрили для в’їзду.