В Амстердамі в новорічну ніч згоріла церква XIX століття

Laurens Niezen / EPA

У столиці Нідерландів Амстердамі в ніч проти 1 січня повністю вигоріла всередині католицька церква Вондела, якій 154 роки.

Про це пише нідерландське медіа NOS.

Причина пожежі в церкві, яку почали будувати 1872 року, поки що невідома. Місцеві кажуть, що у вежу потрапив феєрверк. Але пожежна служба поки цю інформацію не підтверджувала.

Мешканців десятків будинків поблизу евакуювали, бо вітер розносив полумʼя.

Були побоювання, що будівля може обвалитися, але на ранок небезпека минула. Про постраждалих не повідомляли.