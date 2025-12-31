Росія атакувала Україну 127 ударними БпЛА. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 31 грудня росіяни атакували Україну 127 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗС України.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — тимчасово окупований Крим. Майже 80 безпілотників — «шахеди».

Протиповітряна оборона знешкодила 101 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 20 БпЛА в 11 місцях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Білій Церкві двоє людей постраждали внаслідок нічного удару РФ — обом надали допомогу на місці. Через атаку в місті також пошкоджені дві багатоповерхівки, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

В Одесі шестеро людей поранені через російський обстріл, серед них троє дітей, повідомив керівник МВА Сергій Лисак. Частина міста зараз без світла, на окремих об’єктах тривають відновлювальні роботи, тому в деяких містян тимчасово немає водо- і теплопостачання.

На Дніпропетровщині від ворожих БпЛА у Васильківській громаді постраждали чоловіки 84 і 52 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Тим часом у Вишгороді на Київщині повернули електрику після атаки РФ 27 грудня, повідомили в ДТЕК. Чотири доби місто було частково знеструмлене, оскільки під час обстрілу росіяни сильно пошкодили підстанцію. Енергетики повернули світло понад девʼяти тисячам родин.