Politico: У Німеччині створили закритий план дій на випадок воєнного конфлікту

Німецькі військові планувальники розглядають кібератаки, саботаж і дезінформаційні кампанії як можливу підготовчу фазу до повномасштабної війни.

Про це йдеться в конфіденційному документі уряду Німеччини — Оперативному плані оборони (OPLAN), з яким ознайомилося видання Politico.

У документі зазначається, що так звані гібридні дії можуть безпосередньо слугувати підготовкою до військового протистояння. План передбачає, що в разі великого конфлікту в межах НАТО Німеччина стане ключовою операційною базою та транзитним коридором для союзних військ, а тому може зазнати ударів однією з перших — зокрема по військовій і цивільній інфраструктурі.

OPLAN описує п’ять фаз ескалації — від раннього виявлення загроз і стримування до колективної оборони НАТО та післяконфліктного відновлення. Наразі, за оцінкою авторів документа, Німеччина перебуває на першому етапі — формування спільного бачення загроз, координації між відомствами та підготовки логістики й захисту.

План також значно посилює роль внутрішніх сил безпеки: вони мають охороняти критичну інфраструктуру, забезпечувати пересування військ і підтримувати роботу державних структур. Окремо наголошується на важливості цивільних ресурсів — транспорту, енергетики, медицини та приватних підрядників.