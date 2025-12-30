Польща звернулася до Єврокомісії через дезінформацію на TikTok

Новини

Заступник міністра цифровізації Польщі Даріуш Стандерський звернувся до Єврокомісії з проханням провести наглядові заходи та відкрити розслідування щодо платформи TikTok.

Про це йдеться у його листі до Єврокомісії.

Причиною стало масове поширення на платформі контенту, створеного штучним інтелектом, який закликає Польщу вийти з Європейського Союзу. Відповідно до звернення, дії TikTok можуть порушувати положення Акта про цифрові послуги (DSA).

Міністерство наполягає на термінових заходах для обмеження поширення дезінформації та захисту користувачів від маніпуляцій, зазначаючи, що це є питанням безпеки та інформаційної політики країни.

