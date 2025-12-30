У Києві викрили адвоката Коломойського. Його підозрюють у видурюванні грошей з підприємців
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Сергій Стецюк / Facebook
СБУ та Нацполіція викрили у Києві адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Спецслужба не називає імені, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що це помічник та адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Сергій Стецюк.
За даними слідства, він вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній $100 тисяч. За цю суму він обіцяв «вирішити» податкові питання, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.
Фігурант заявляв бізнесменам, що в нього є інсайдерська інформація від контролюючих органів, і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться переказати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу.
Коли підприємці погодилися віддати адвокату готівку, він залучив свого знайомого, як посередника для передачі грошей.
Адвокату та його спільнику повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Покарання: від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
- Стецюк представляє інтереси Ігоря Коломойського у справі за обвинуваченням в умисному вбивстві. Сам Коломойський зараз у СІЗО.