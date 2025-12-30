На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

Новини

Влада Чернігівської області оголосила обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Ідеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Про це пише голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Прикордоння області перебуває під щоденними обстрілами. У цьому році з прикордоння виїхали трохи понад 1 400 жителів, однак там залишаються ще майже 300 людей.

Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Для евакуації розробили спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова, для них гарантовані місця для тимчасового проживання.