Бейонсе стала доларовою мільярдеркою за версією Forbes. Вона — пʼята музикантка в цьому переліку

Новини

Американська поп-співачка Бейонсе стала пʼятою музиканткою, чий статок перевищив один мільярд доларів.

Такі дані наводить журнал Forbes.

Крім неї, доларовими мільярдерами є її чоловік, репер Jay-Z, співачки Тейлор Свіфт і Ріанна, а також Брюс Спрінгстін. Всього в списку мільярдерів Forbes 22 артисти зі сфери шоу-бізнесу.

Світовий тур Бейонсе 2023 року на підтримку альбому Renaissance зібрав майже $600 мільйонів, а наступний тур 2025 року з кантрі-альбомом Cowboy Carter — понад $400 мільйонів від продажу квитків і ще $50 мільйонів від продажу сувенірів.

Бейонсе також отримує прибуток від свого бренду по догляду за волоссям Cécred, марки віскі SirDavis і лінії одягу Ivy Park, яка припинила існування в 2024 році. Однак більша частина її особистого статку припадає на музику.