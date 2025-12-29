США думають над гарантіями безпеки для України на 50 років, мирний план винесуть на референдум. Що нового Зеленський сказав журналістам

Новини

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами про можливі гарантії безпеки від США на 50 років і мирний план, який винесуть на референдум.

Гарантії безпеки

США погодилися на сильні гарантії безпеки для України на 15 років. Україна пропонує розглянути можливість продовження гарантій на 30—50 років, адже в нас війна йде вже майже 15 років. Президент США Дональд Трамп сказав, що буде думати.

Питання інтеграції України до ЄС — ще одна обов’язкова частина гарантій безпеки, наголосив Зеленський.

Розмова Трампа з Путіним

Під час спілкування Трамп обговорив з Путіним всі 20 пунктів плану, розмова була довгою. Він сказав, на що Путін готовий, але деталей президент України поки що не розголошує. Проте для України важливо, щоб слова Путіна співпадали з його діями.

Майбутні зустрічі

Спочатку Україна планує провести зустріч на рівні радників держав. Далі планується зустріч на рівні лідерів Європи, «Коаліції охочих», потім — зустріч з європейськими лідерами та Трампом в січні. Після цього буде зустріч з росіянами.

«Технічна група з опрацювання 20-пунктного плану має бути чотирьохстороння: документ повинні підписати Україна, Європа, Америка і Росія», — зазначив президент.

Кінець воєнного стану

Для завершення воєнного стану необхідні гарантії безпеки. Ці гарантії мають включати моніторинг і присутність партнерів. Коли Україна отримає гарантії безпеки — це буде сигнал, що війна закінчилась. На дату завершення воєнного стану також впливатиме рішення командувачів української армії — вони мають підтвердити, що вся інфраструктура до цього готова.

«Перемир’я саме по собі не означає завершення війни, оскільки без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку Росії», — сказав Зеленський.

Про мирний план

20-пунктний план хочуть винести на референдум, оскільки важливо, щоб його підтримав народ України. Проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується.

«Гарантії безпеки мають підтримати Конгрес США та парламент України, 20-пунктний план завершення війни треба закріпити на всеукраїнському референдумі», — наголосив президент України.

Донеччина

Наразі нема деталізованої концепції вільної економічної зони на Донеччині. Росія хоче, щоб українські війська повністю вийшли з регіону, але Україна буде діяти відповідно до своїх інтересів.

Зустріч із Путіним

Зеленський готовий зустрітись з російським лідером, але важливо, щоб його слова та дії співпадали. Зараз Путін каже Трампу, що готовий до миру, але продовжує атакувати Україну.

«Я сказав Трампу, що, з одного боку, Путін каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку — в медіа всі його меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну», — зазначив Зеленський.

Міжнародні війська в Україні

«Присутність міжнародних військ в Україні — це посилення тих гарантій безпеки, які партнери нам вже пропонують», — заявив президент України. За його словами, це впевненість українських громадян, бізнесу та інвесторів у тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України.